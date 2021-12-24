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Глава дипломатии ЕС и Кулеба обсудили угрозу вторжения России

Пятница, 24 декабря 2021, 07:31

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии Европейского Союза Жозепом Боррелем в четверг, в котором дипломаты обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема – ситуация с безопасностью. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом - при участии ЕС", - сообщил Кулеба в своем Twitter.

Вооруженное наращивание России создало новые угрозы и опасения вторжения, заявил Жозеп Боррель, рассказала в своем сообщении внешнеполитическая служба ЕС.

"Высокий представитель подтвердил твердую и постоянную поддержку Европейского Союза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и понесет серьезную цену. Он отметил необходимость деэскалации со стороны России и полного выполнения Минских договоренностей", - заявили в службе.

ЕС тесно сотрудничает с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками, в том числе в отношении двух проектов договоров, представленных Россией.

"Любая настоящая дискуссия о безопасности в Европе должна опираться и усиливать обязательства в рамках ОБСЕ и ООН – настоящих опор архитектуры европейской безопасности – и не приводить к их размыванию. ЕС остается приверженным праву каждой страны делать свой суверенный выбор во внешней политике и политике безопасности", - говорится в сообщении.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

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Темы: ЕСвойнаМИД
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