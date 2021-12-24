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В Україні вакцинували від коронавірусу 42,8% дорослих - МОЗ

П'ятниця, 24 грудня 2021, 08:39
фото МОЗ

Міністерство охорони здоров’я звітує про повну вакцинацію від коронавірусу 42,8% дорослого населення України.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%".

Деталі: Минулої доби в Україні вакцинували проти COVID-19 113 882 людини. Першу дозу отримало 36 546 людей, повністю імунізовані – 76 543 людини, додаткову дозу отримали 793 людини.

Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 389 людей. Загалом проведено 27 834 543  щеплення.

Українська правда
Теми: вакцинаціяCovid-2019


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