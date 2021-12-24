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В Украине вакцинировали от коронавируса 42,8% взрослых - Минздрав

Пятница, 24 декабря 2021, 07:39
В Украине вакцинировали от коронавируса 42,8% взрослых - Минздрав
фото Минздрава

Министерство здравоохранения отчитывается о полной вакцинации от коронавируса 42,8% взрослого населения Украины.

Источник: Минздрав

Дословно: "Уже 46,8% взрослого населения Украины получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40 %".

Детали: За прошедшие сутки в Украине вакцинировали против COVID-19 113 882 человека. Первую дозу получили 36 546 человек, полностью иммунизированы – 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1 389 человек. В целом проведено 27 834 543 прививки.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019
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