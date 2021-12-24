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Українці за вступ до ЄС і НАТО – опитування

П'ятниця, 24 грудня 2021, 09:54
Фото pixabay.com

Переважна більшість українців у разі проведення референдуму підтримала б і вступ України до ЄС, і до НАТО.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-16 грудня

Дослівно соціологи: "Серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 75,7% підтримали б вступ до ЄС".

Деталі: 67,8% тих, хто взяв би участь у референдумі, підтримали б вступ до НАТО. 

 

Соціологи відзначають, що серед жителів Заходу і Центру переважна більшість підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО.

На Півдні і Сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижче. Водночас у випадку вступу до ЄС більшість на референдумі підтримали б таке рішення, а у випадку вступу до НАТО голоси "за" і "проти" розділилися б практично порівну. 

 

Дослідження тривало 13-16 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1203 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: УкраїнаЄСНАТОсоціологія


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