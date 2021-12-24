Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинцы за вступление в ЕС и НАТО – опрос

Пятница, 24 декабря 2021, 09:54
Фото pixabay.com

Подавляющее большинство украинцев в случае проведения референдума поддержало бы и вступление Украины в ЕС и НАТО.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-16 декабря

Дословно социологи: "Среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС".

Детали: 67,8% тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы вступление в НАТО. 

 

Социологи отмечают, что среди жителей Запада и Центра подавляющее большинство поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО.

На юге и востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже. В то же время, в случае вступления в ЕС большинство на референдуме поддержали бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса "за" и "против" разделились практически поровну.

 

Исследование проходило 13-16 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: УкраинаЕСНАТОсоциология
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко убирает из конституции безъядерный и нейтральный статус Беларуси

Угроза нападения РФ: Киев создает штаб территориальной обороны

картаМороз, лавины и метели: украинцев предупреждают об ухудшении погоды

Лавров намекнул на военные действия в Европе

Во Франции жестко наказали медика за подделку ковид-сертификатов

Лавров назвал дату переговоров России и США

Все новости...
Украина
Половина украинцев верят, что Россия нападет на Украину
Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили подход к РФ и ситуацию вокруг Украины
Россия может сделать праздники спокойными для всех – Столтенберг
Последние новости
17:00
Лукашенко убирает из конституции безъядерный и нейтральный статус Беларуси
16:57
Украинцы приобрели уже более 100 тысяч билетов на поезда за "ковидную тысячу"
16:53
У Лукашенко обнародовали проект Конституции, дающий старт транзиту власти
16:36
Лавров думает, что Запад хочет устроить в Украине "войнушку", чтобы подавить РФ
15:59
Дания второй день подряд регистрирует максимум заражений: впервые более 16 тысяч
15:33
Президент Польши ветировал скандальный закон, который давил на независимый канал
15:18
Угроза нападения РФ: Киев создает штаб территориальной обороны
14:57
Министр призвал испанцев есть меньше мяса, чтобы бороться с изменением климата
14:44
картаМороз, лавины и метели: украинцев предупреждают об ухудшении погоды
14:16
Харьков планирует закупить еще 160 турецких автобусов
Все новости...