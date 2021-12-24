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Украинцы за вступление в ЕС и НАТО – опрос

Пятница, 24 декабря 2021, 08:54
Украинцы за вступление в ЕС и НАТО – опрос
Фото pixabay.com

Подавляющее большинство украинцев в случае проведения референдума поддержало бы и вступление Украины в ЕС и НАТО.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-16 декабря

Дословно социологи: "Среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС".

Детали: 67,8% тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы вступление в НАТО. 

 

Социологи отмечают, что среди жителей Запада и Центра подавляющее большинство поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО.

На юге и востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже. В то же время, в случае вступления в ЕС большинство на референдуме поддержали бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса "за" и "против" разделились практически поровну.

 

Исследование проходило 13-16 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда

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Темы: УкраинаЕСНАТОсоциология
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