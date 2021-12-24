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В огорожу консульства РФ у Львові кинули "коктейль Молотова"

П'ятниця, 24 грудня 2021, 09:24
В огорожу консульства РФ у Львові кинули коктейль Молотова
Генконсульство РФ у Львові. фото Гал-інфо

Невідомий кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Росії у Львові.

Джерело: поліція Львівщини

Деталі: Повідомляється, що близько 3-ї години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської  Федерації у Львові.

Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано. Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії.

Українська правда
Теми: Львів
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