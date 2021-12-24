В огорожу консульства РФ у Львові кинули "коктейль Молотова"
П'ятниця, 24 грудня 2021, 10:24
Невідомий кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Росії у Львові.
Джерело: поліція Львівщини
Деталі: Повідомляється, що близько 3-ї години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові.
Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано. Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії.
Українська правда