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В забор консульства РФ во Львове бросили "коктейль Молотова"

Пятница, 24 декабря 2021, 10:24
Генконсульство РФ во Львове фото Гал-инфо

Неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства России во Львове.

Источник: полиция Львовщины

Детали: Сообщается, что около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове.

В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия.

Украинская правда
Темы: Львов
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