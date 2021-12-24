В забор консульства РФ во Львове бросили "коктейль Молотова"

Неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства России во Львове.

Источник: полиция Львовщины

Детали: Сообщается, что около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове.

В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия.