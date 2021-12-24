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Рятувальники попереджають про тонкий лід: з початку грудня потонула 31 людина

П'ятниця, 24 грудня 2021, 10:20
Рятувальники попереджають про тонкий лід: з початку грудня потонула 31 людина
Фото ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку замерзлих водойм – з початку грудня в Україні потонула 31 людина, з яких троє – діти.

Джерело: ДСНС

Дослівно рятувальники: "Різкі морози не гарантують безпечного відпочинку на кризі! Те, що водойма виглядає замерзлою – не означає, що товщина льоду достатня для того, щоб витримати хоча б дитину".

Деталі: Лише за останню добу в Україні через тонку кригу загинули двоє дітей і дорослий.

Зокрема, увечері 23 грудня на ставку в с. Роздольне Каховського району Херсонської області потонули двоє хлопчиків.

Цього ж дня на Полтавщині у с. Рибці провалився під кригу та потонув 41-річний чоловік.

Рятувальники нагадують, що:

  • виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
  • забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
  • переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
  • забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
  • забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
  • не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
  • не варто вживати спиртні напої біля водойм;
  • необхідно пильнувати за дозвіллям дітей та пояснювати їм небезпеку тонкої криги.

У випадку надзвичайних ситуацій варто телефонувати за номером 101.

Українська правда

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Теми: ДСНСжертвидіти
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