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Спасатели предупреждают о тонком льде: с начала декабря утонул 31 человек

Пятница, 24 декабря 2021, 10:20
Спасатели предупреждают о тонком льде: с начала декабря утонул 31 человек
Фото ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности замерзших водоемов – с начала декабря в Украине утонул 31 человек, из которых трое – дети.

Источник: ГСЧС

Дословно спасатели: "Резкие морозы не гарантируют безопасный отдых на льду! То, что водоем выглядит замерзшим – не значит, что толщина льда достаточна для того, чтобы выдержать хотя бы ребенка".

Детали: Только за последние сутки в Украине из-за тонкого льда погибли двое детей и взрослый.

В частности, вечером 23 декабря на ставке в с. Раздольное Каховского района Херсонской области утонули двое мальчиков.

В этот же день в Полтавской области в с. Рыбци провалился под лед и утонул 41-летний мужчина.

Спасатели напоминают, что:

  • выходить на лед можно только при стойкой морозной погоде;
  • запрещается выходить на лед, толщина и крепость которого вам неизвестны;
  • переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
  • запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на крепость и толщину лед;
  • запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
  • нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; при сильном перепаде температуры и потеплении;
  • не следует употреблять спиртные напитки у водоемов;
  • необходимо следить за досугом детей и объяснять им об опасности тонкого льда.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 101.

Украинская правда

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Темы: ГСЧСжертвыдети
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