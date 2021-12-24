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Більше 80% українців не вірять, що переговори Путіна і Зеленського зможуть повернути Крим

П'ятниця, 24 грудня 2021, 10:25
Більше 80% українців не вірять, що переговори Путіна і Зеленського зможуть повернути Крим

Більшість українців вважають, що прямі переговори президентів України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна можливі лише, якщо участь у них будуть брати участь західні партнери, проте 84,4% респондентів не вірять, що переговори із Путіним повернуть окупований Крим. 

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 13-16 грудня

Дослівно: "Більшість респондентів – 58,1% – вважають, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів.

Вважають прямі переговори Зеленського і Путіна дієвим способом досягнення миру – 26,6% респондентів".

Деталі: Крім того, переважна більшість респондентів не вірять, що прямі переговори Зеленського і Путіна приведуть до повернення Криму (84,4% не вірять) і окупованої частини Донбасу (66,3%).

 

Водночас, майже 50% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України, а 41,4% вважають, що вторгнення не буде.

 

Опитування проводив КМІС 13-16 грудня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Українська правда

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Теми: опитуванняЗеленськийПутінРосіяКрим
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