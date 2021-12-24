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Более 80% украинцев не верят, что переговоры Путина и Зеленского смогут вернуть Крым

Пятница, 24 декабря 2021, 10:25
Более 80% украинцев не верят, что переговоры Путина и Зеленского смогут вернуть Крым

Большинство украинцев считают, что прямые переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина возможны только, если в них будут участвовать западные партнеры, однако 84,4% респондентов не верят, что переговоры с Путиным вернут оккупированный Крым.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 13-16 декабря

Дословно: "Большинство респондентов – 58,1% – считают, что переговоры с Путиным следует вести только с участием западных партнеров".

Считают прямые переговоры Зеленского и Путина действенным способом достижения мира – 26,6% респондентов.

Детали: Кроме того, подавляющее большинство респондентов не верят, что прямые переговоры Зеленского и Путина приведут к возвращению Крыма (84,4% не верят) и оккупированной части Донбасса (66,3%).

 

В то же время около 50% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, а 41,4% считают, что вторжения не будет.

 

Опрос проводил КМИС 13-16 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Было опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда

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Темы: опросЗеленскийПутинРосcияКрым
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