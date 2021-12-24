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Covid у Києві: кількість хворих і смертей не знижується

П'ятниця, 24 грудня 2021, 10:44
Covid у Києві: кількість хворих і смертей не знижується
Фото КМДА

За добу 23 грудня у Києві виявили 1 234 хворих на коронавірус, 15 людей померли.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "За добу 1 234 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 15 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8084 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (201), в Оболонському (194) та в Дніпровському (174) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на коронавірус та 76 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 326 491 підтверджений випадок коронавірусу, 306 299 мешканців столиці подолали вірус, з них 1 265 за минулу добу.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
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