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Covid в Киеве: количество больных и смертей не снижается

Пятница, 24 декабря 2021, 11:44
Фото КГГА

За сутки 23 декабря в Киеве обнаружили 1 234 больных коронавирусом, 15 человек умерли.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко 

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 234 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 15 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 084 летальных случая от вируса".

Детали: Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Деснянском (201), в Оболонском (194) и в Днепровском (174) районах.

В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом и 76 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 326 491 подтвержденный случай коронавируса, 306 299 жителей столицы преодолели вирус, из них 1 265 за минувшие сутки.

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