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Італія посилила ковідні обмеження на тлі рекордного злету інфекцій

П'ятниця, 24 грудня 2021, 12:16

В Італії 23 грудня повідомили про 44 595 нових випадків COVID-19, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

Про це повідомило у четвер міністерство охорони здоров’я, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

Попередній рекорд, 40 902 нових випадки, був зареєстрований 13 листопада 2020 року.

Водночаc, за останню добу зафіксовано 168 смертей від COVID. Цей показник значно нижчий за 550 смертей від коронавірусу, зареєстрованих 13 листопада 2020 року.

Ситуація в італійських лікарнях теж краща, ніж торік. У четвер в Італії в реанімації перебувало 1023 пацієнтів з COVID-19, а в звичайних лікарняних палатах – 8722, тоді як 13 листопада їх було 3230 і 30 914 відповідно. 

На тлі рекорду інфекцій міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца повідомив про повернення обов'язкового маскового режиму на вулиці.

Крім того, італійці тепер мають одягати маски підвищеного ступеня захисту в громадському транспорті, кінотеатрах, театрах та на стадіонах.

Також уряд Італії вирішив заборонити всі масові святкування Нового року та закрити дискотеки та клуби до 31 січня.

Сперанца сказав, що майже 89% італійців були вакциновані, але уряд прагне прискорити доставку третіх підсилюючих доз вакцини, які розглядаються як найефективніший захист проти варіанту "Омікрон".

Кількість померлих від COVID-19 в Італії зараз становить 136 245. З початку пандемії тут зафіксовано 5 517 054 випадки коронавірусу.

Теми: Італія


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