Италия усилила ковидные ограничения на фоне рекордного взлета числа инфекций

В Италии 23 декабря сообщили о 44 595 новых случаях COVID-19, что стало самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Об этом сообщило в четверг Министерство здравоохранения, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

Предыдущий рекорд, 40 902 новых случаев, был зарегистрирован 13 ноября 2020 года.

В то же время за последние сутки зафиксировано 168 смертей от COVID. Этот показатель значительно ниже 550 смертей коронавируса, зарегистрированных 13 ноября 2020 года.

Ситуация в итальянских больницах тоже лучше, чем в прошлом году. В четверг в Италии в реанимации находилось 1023 пациента с COVID-19, а в обычных больничных палатах – 8722, тогда как 13 ноября их было 3230 и 30 914 соответственно.

На фоне рекорда инфекции министр здравоохранения Роберто Сперанца сообщил о возвращении обязательного маскового режима на улице.

Кроме того, итальянцы должны надевать маски повышенной степени защиты в общественном транспорте, кинотеатрах, театрах и на стадионах.

Также правительство Италии решило запретить все массовые празднования Нового года и закрыть дискотеки и клубы до 31 января.

Сперанца сказал, что почти 89% итальянцев были вакцинированы, но правительство стремится ускорить доставку третьих усиливающих доз вакцины, которые рассматриваются как наиболее эффективная защита против варианта "Омикрон".

Число умерших от COVID-19 в Италии сейчас составляет 136 245. С начала пандемии здесь зафиксировано 5 517 054 случая коронавируса.