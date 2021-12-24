До Одеси прибув французький військовий корабель

До Одеси прибув фрегат ВМС Франції "Auvergne", який здатний знищувати кораблі та наносити удари по наземних цілях противника.

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС ЗСУ: "24 грудня до одного з причалів Морського вокзалу міста Одеси ошвартувався фрегат Військово-Морських Сил Французької Республіки "Auvergne".

Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та нанесення ударів по наземним об'єктам противника".

Фото ВМС ЗСУ

Деталі: У ВМС відзначили, що зупинка в Одесі є першим заходом фрегата типу FREMM "Auvergne" у морські води України з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році.