Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

До Одеси прибув французький військовий корабель

П'ятниця, 24 грудня 2021, 12:50
Фото ВМС ЗСУ

До Одеси прибув фрегат ВМС Франції "Auvergne", який здатний знищувати кораблі та наносити удари по наземних цілях противника.

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС ЗСУ: "24 грудня до одного з причалів Морського вокзалу міста Одеси ошвартувався фрегат Військово-Морських Сил Французької Республіки "Auvergne".

Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та нанесення ударів по наземним об'єктам противника". 

 
Фото ВМС ЗСУ

Деталі: У ВМС відзначили, що зупинка в Одесі є першим заходом фрегата типу FREMM "Auvergne" у морські води України з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році.

Українська правда
Теми: ОдесаФранціяЧорне морекораблі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Міноборони відповіло Кличку: Місцева влада не створює штаби тероборони

У Міноборони РФ заявили, що НАТО готується до збройного конфлікту з Росією

Порошенко: У першій половині січня я точно повернуся в Україну

Лукашенко прибирає з конституції без’ядерний та нейтральний статус Білорусі

Загроза нападу РФ: Київ створює штаб територіальної оборони

мапаМороз, лавини й хуртовини: українців попереджають про негоду

Усі новини...
Одеса
Одеса і Запоріжжя витратили на святкування Нового року більше, ніж Київ
Одеський художній музей передали в державну власність
ЄБРР погодив кредит на 200 мільйонів євро на ремонт траси Київ – Одеса
Останні новини
01:50
Франція посилить Covid-обмеження на тлі поширення "Омікрону"
00:50
Байден підписав оборонний бюджет США з $300 млн для України
23:49
Омбудсмен б’є тривогу через критичний стан в’язня ОРДО Ставцева
23:17
Міноборони відповіло Кличку: Місцева влада не створює штаби тероборони
22:49
У Міноборони РФ заявили, що НАТО готується до збройного конфлікту з Росією
22:06
6,5 млн українців отримали банківські картки в рамках єПідтримки
21:29
Бойовик "ЛНР" під дією наркотиків ішов до українських позицій
21:08
Обвинувачення проти Джеляла базується на свідченнях засекречених осіб – адвокат
20:40
Глава дипломатії ЄС: Треба підтримувати Україну та Молдову в опорі РФ
20:02
У Брюсселі вводять обмеження для старих авто з дизельним двигуном
Усі новини...