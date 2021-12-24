В Одессу прибыл французский военный корабль

В Одессу прибыл фрегат ВМС Франции "Auvergne", который способен уничтожать корабли и наносить удары по наземным целям противника.

Источник: Военно-морские силы ВСУ в Facebook

Дословно ВМС ВСУ: "24 декабря к одному из причалов Морского вокзала города Одессы пришвартовался фрегат Военно-Морских Сил Французской Республики "Auvergne".

Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника".

фото ВМС ВСУ

Детали: В ВМС отметили, что остановка в Одессе является первым заходом фрегата типа FREMM "Auvergne" в морские воды Украины с момента его принятия в состав ВМС Франции в 2018 году.