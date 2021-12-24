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Ткаченка обурив серіал Netflix: Створили "карикатурний образ українки"

П'ятниця, 24 грудня 2021, 12:37
Ткаченка обурив серіал Netflix: Створили карикатурний образ українки
Українка Петра, кадр з серіалу "Емілі в Парижі", Фото: Netflix

Міністр культури Олександр Ткаченко обурений тим, що у новому сезоні серіалу Netflix "Емілі в Парижі" створено "карикатурний" і "образливий" образ українки.

Джерело: телеграм-канал міністра

Деталі: На думку Ткаченка, в цілому серіал досить непоганий і розважальний, але в новому сезоні його автори пішли на поводу у ганебних стереотипів.

Пряма мова:  "В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути".

Більше деталей: Міністр упевнений, що Netflix добре знайомий з Україною і міг би не припускатися подібних помилок.

Пряма мова: "Доведеться продовжувати боротися зі стереотипами… Направлю текст нашої позиції Нетфліксу".

Довідково: Як пише НВ, у другому сезоні "Емілі в Парижі", який входить до топ-10 найпопулярніших серіалів Netflix, його автори ввели нового персонажа - українку на ім'я Петра, яка приїхала до Парижа з Києва.

Головна героїня серіалу Емілі познайомилася з нею на курсах французької у четвертій серії. Дівчата вирушають разом на прогулянку, щоб попрактикуватися у французькій. За сюжетом Петра шокує Емілі своїм невіглаством.

Українська правда

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Теми: кіноТкаченкоУкраїнакультура
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