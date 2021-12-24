Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ткаченко возмутился сериалом Netflix: Создали "карикатурный образ украинки"

Пятница, 24 декабря 2021, 12:37
Ткаченко возмутился сериалом Netflix: Создали карикатурный образ украинки
Украинка Петра, кадр из сериала "Эмили в Париже", Фото: Netflix

Министр культуры Александр Ткаченко возмущен тем, что в новом сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже" создан "карикатурный" и "оскорбительный" образ украинки.

Источник: телеграм-канал министра

Детали: По мнению Ткаченко, в целом сериал довольно неплох, но в новом сезоне его авторы пошли на поводу у стереотипов.

Прямая речь: "В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть".

Больше деталей: Министр уверен, что Netflix хорошо знаком с Украиной и мог бы не допускать подобных ошибок.

Прямая речь: "Придется продолжать бороться со стереотипами... Направлю текст нашей позиции Нетфликсу".

Справка: Как пишет НВ, во втором сезоне "Эмили в Париже", который входит в топ-10 самый популярных сериалов Netflix, его авторы ввели нового персонажа - украинку по имени Петра, которая приехала в Париж из Киева.

Главная героиня сериала Эмили познакомилась с ней на курсах французского языка в четвертой серии. Девушки отправляются вместе на прогулку, чтобы попрактиковаться во французском. По сюжету Петра шокирует Эмили своим невежеством.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: киноТкаченкоУкраинакультура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
кино
Фукусима, захват самолета, подкаст с убийцей: подборка сериалов июля
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Кинофестиваль Миколайчук OPEN назвал победителей
Последние новости
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
Все новости...
Реклама: