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Ткаченко возмутился сериалом Netflix: Создали "карикатурный образ украинки"

Пятница, 24 декабря 2021, 13:37
Украинка Петра, кадр из сериала "Эмили в Париже", Фото: Netflix

Министр культуры Александр Ткаченко возмущен тем, что в новом сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже" создан "карикатурный" и "оскорбительный" образ украинки.

Источник: телеграм-канал министра

Детали: По мнению Ткаченко, в целом сериал довольно неплох, но в новом сезоне его авторы пошли на поводу у стереотипов.

Прямая речь: "В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть".

Больше деталей: Министр уверен, что Netflix хорошо знаком с Украиной и мог бы не допускать подобных ошибок.

Прямая речь: "Придется продолжать бороться со стереотипами... Направлю текст нашей позиции Нетфликсу".

Справка: Как пишет НВ, во втором сезоне "Эмили в Париже", который входит в топ-10 самый популярных сериалов Netflix, его авторы ввели нового персонажа - украинку по имени Петра, которая приехала в Париж из Киева.

Главная героиня сериала Эмили познакомилась с ней на курсах французского языка в четвертой серии. Девушки отправляются вместе на прогулку, чтобы попрактиковаться во французском. По сюжету Петра шокирует Эмили своим невежеством.

Украинская правда
Темы: киноТкаченкоУкраинакультура
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