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Російську акторку не пустили в Україну

П'ятниця, 24 грудня 2021, 13:39
Аліса Шитікова. фото з Facebook акторки

Прикордонники завернули російську акторку Алісу Шитікову, яка незаконно відвідувала окупований РФ Крим, та заборонили їй в’їзд в Україну на 3 роки.

Джерело: Державна прикордонна служба, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Росіянка прилетіла в "Бориспіль" рейсом з Абу-Дабі. Охоронці кордону з’ясували, що восени 2017 року жінка відвідувала АР Крим з метою зйомок в серіалі "Улётный экипаж" для телеканалу СТС.

Щоб потрапити на тимчасово окуповану територію АР Крим, громадянка РФ скористалася авіасполученням "Санкт-Петербург – Сімферополь".

Дослівно ДПСУ: "Враховуючи всі обставини, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" відмовили громадянці РФ у пропуску через державний кордон та заборонили в‘їзд в Україну терміном на 3 роки".

Додатково: За даними УП, відмову у в’їзді отримала 31 річна Аліса Шитікова.

Українська правда
Теми: Прикордонна службасанкціїокупаціяКрим


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