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Российскую актрису не пустили в Украину

Пятница, 24 декабря 2021, 12:39
Российскую актрису не пустили в Украину
Алиса Шитикова. фото из Facebook акторки

Пограничники завернули российскую актрису Алису Шитикову, незаконно посещавшую оккупированный РФ Крым, и запретили ей въезд в Украину на 3 года.

Источник: Государственная пограничная служба, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Россиянка прилетела в "Борисполь" рейсом из Абу-Даби. Охранники границы выяснили, что осенью 2017 года женщина посещала АР Крым с целью съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС.

Чтобы попасть на временно оккупированную территорию АР Крым, гражданка РФ воспользовалась авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".

Дословно ГПСУ: "Учитывая все обстоятельства, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года".

Дополнительно: По данным УП, отказ во въезде получила 31-летняя Алиса Шитикова.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службасанкцииоккупацияКрым
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