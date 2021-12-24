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РФ заявила, що не бачить готовності ЄС до переговорів про безпеку

П'ятниця, 24 грудня 2021, 12:42

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія поки не бачить готовності Брюсселя взаємодіяти з Москвою "на умовах рівноправності" у переговорах про безпеку. 

Про це Захарова сказала на брифінгу у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство "РИА Новости".

Захарова сказала, що в інтересах ЄС "сприяти запобіганню подальшій деградації військово-політичної ситуації в Європі, створити передумови для ліквідації ліній розподілу на континенті".

"Для цього необхідно, щоб США та їхні союзники представили гарантії нерозширення НАТО та нерозміщення загрозливих Росії систем озброєнь поблизу наших російських кордонів. Чи бачимо ми таку готовність з боку ЄС щодо комплексу перерахованих вище заходів? Чи бачимо ми готовність Брюсселя до взаємодії з Росією на основі рівноправності і з урахуванням наших законних інтересів у цьому питанні? Ні, поки не бачимо. Я сподіваюся, що ключове слово "поки що", а не частка "ні", - заявила представниця Росії.

Європейський Союз наполягає, що його інтереси повинні бути представлені на імовірних переговорах із Росією щодо питань безпеки в Європі, заявив 22 грудня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, ЄС буде співпрацювати як із США, так і з НАТО, щоб забезпечити представлення його інтересів у будь-яких можливих дискусіях з Росією щодо європейської безпеки.

Глава дипломатії ЄС назвав важливим кроком пропозицію НАТО провести Раду НАТО-Росія у відповідь на "проєкти договорів" про європейську безпеку, які Росія оприлюднила минулого тижня.

Росія представила так звані "проєкти договорів" США і НАТО, але не Євросоюзу.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЄС
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