РФ заявила, что не видит готовности ЕС к переговорам о безопасности

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия пока не видит готовности Брюсселя взаимодействовать с Москвой "на условиях равноправия" в переговорах о безопасности.

Об этом Захарова сказала на брифинге в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство "РИА Новости".

Захарова сказала, что в интересах ЕС "способствовать предотвращению дальнейшей деградации военно-политической ситуации в Европе, создать предпосылки для ликвидации линий распределения на континенте".

"Для этого необходимо, чтобы США и их союзники представили гарантии нерасширения НАТО и неразмещения угрожающих России систем вооружений вблизи наших российских границ. Видим ли мы такую ​​готовность со стороны ЕС по комплексу вышеперечисленных мер? Видим ли мы готовность Брюсселя к взаимодействию с Россией на основе равноправия и с учетом наших законных интересов в этом вопросе? Нет, пока не видим. Я надеюсь, что ключевое слово "пока", а не "нет"", - заявила представительница России.

Европейский Союз настаивает, что его интересы должны быть представлены на возможных переговорах с Россией по вопросам безопасности в Европе, заявил 22 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС будет сотрудничать как с США, так и с НАТО, чтобы обеспечить представление его интересов в любых возможных дискуссиях с Россией по европейской безопасности.

Глава дипломатии ЕС назвал важным шагом предложение НАТО провести Совет Россия-НАТО в ответ на "проекты договоров" о европейской безопасности, которые Россия обнародовала на прошлой неделе.

Россия представила так называемые проекты договоров США и НАТО, но не Евросоюзу.