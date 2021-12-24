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На вихідні в Україні прогнозують до 4 градусів тепла

П'ятниця, 24 грудня 2021, 13:52
фото: pixabay

У суботу в Україні прогнозують від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а в неділю морози повернуться.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "25-го грудня температура повітря в більшості областей України після сьогоднішніх морозів і перед недільними становитиме від 2 морозу до 4 тепла, а на півдні навіть очікується +4+9 градусів, в Криму до +11 градусів".

Деталі: Синоптик відзначає, що субота буде короткою теплою паузою, а в неділю морози повернуться.

25-го грудня очікують мокрий сніг, часом з дощем. У центральній частині та на півдні істотні опади – малоймовірні.

Також у суботу втримається поривчастий, до сильного, вітер.

 

26-го грудня Діденко повідомляє, що потужна волога смуга від Чернівецької області через Одещину, через весь південь до Донецької області організує в Україні помірні мокрий сніг та дощ. Також можливе налипання мокрого снігу.

На решті територій України обійдеться у неділю без опадів, але повернення морозів посилить ожеледицю.

У Києві найближчої ночі випадатиме мокрий сніг. 25-го вдень та впродовж 26-го грудня опадів не очікується.

Суботнє потепління в столиці до 0+2 градусів зміниться недільним похолоданням вночі до -12, вдень до -4 градусів.

Крім того, 25 грудня в Києві ще й затримається рвучкий вітер.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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