Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На выходные в Украине прогнозируют до 4 градусов тепла

Пятница, 24 декабря 2021, 13:52
фото: pixabay

В субботу в Украине прогнозируют от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а в воскресенье морозы вернутся.

Источник: Facebook-страница синоптика Натали Диденко

Прямая речь: "25 декабря температура воздуха в большинстве областей Украины после сегодняшних морозов и перед воскресными будет составлять от 2 мороза до 4 тепла, а на юге даже ожидается +4+9 градусов, в Крыму до +11 градусов".

Детали: Синоптик отмечает, что суббота будет короткой теплой паузой, а в воскресенье морозы вернутся.

25 декабря ожидают мокрый снег, временами с дождем. В центральной части и на юге существенные осадки – маловероятны.

 

Также в субботу удержится порывистый, к сильному, ветер.

26 декабря Диденко сообщает, что мощная влажная полоса от Черновицкой области через Одесскую, через весь юг в Донецкую область организует в Украине умеренные мокрый снег и дождь. Также возможно налипание мокрого снега.

На остальных территориях Украины обойдется в воскресенье без осадков, но возвращение морозов усилит гололедицу.

В Киеве в ближайшую ночь выпадет мокрый снег. 25-го днем ​​и 26 декабря осадков не ожидается.

Субботнее потепление в столице до 0+2 градусов сменится воскресным похолоданием ночью до -12 градусов, днем ​​до -4 градусов.

Кроме того, 25 декабря в Киеве еще и задержится порывистый ветер.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ

Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве

Офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении для Порошенко – СМИ

В Киеве обнаружили первые случаи "Омикрона"

Заседание СНБО переносится: Зеленский расширил повестку дня

таблицаГордон возглавил президентский рейтинг среди не политиков – опрос

Все новости...
погода
Спасатели предупреждают о гололедице и сильном ветре
В Украину идет потепление и снег с дождем
Зима пришла в Киев на 3 недели позже нормы
Последние новости
00:20
Франция зафиксировала рекорд новых Covid-случаев
23:20
В Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимации: двое погибли
23:10
Гриппом и ОРВИ заболели почти 3 миллиона человек - Минздрав
22:30
Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ
22:06
Отель "Украина" на Майдане Незалежности передали Мининфраструктуры
21:45
В Тернопольской области произошел массивный пожар: из-за разрушений задерживают поезд
21:30
В Раде предлагают обложить спецпошлиной импорт всех энергоресурсов из России
21:14
ФОТОВ Днепре и Запорожье не утихают снегопады: улицы городов застряли в пробках
21:06
Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве
20:24
Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Путина в прославлении сталинизма
Все новости...