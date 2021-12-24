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На выходные в Украине прогнозируют до 4 градусов тепла

Пятница, 24 декабря 2021, 12:52
На выходные в Украине прогнозируют до 4 градусов тепла
фото: pixabay

В субботу в Украине прогнозируют от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а в воскресенье морозы вернутся.

Источник: Facebook-страница синоптика Натали Диденко

Прямая речь: "25 декабря температура воздуха в большинстве областей Украины после сегодняшних морозов и перед воскресными будет составлять от 2 мороза до 4 тепла, а на юге даже ожидается +4+9 градусов, в Крыму до +11 градусов".

Детали: Синоптик отмечает, что суббота будет короткой теплой паузой, а в воскресенье морозы вернутся.

25 декабря ожидают мокрый снег, временами с дождем. В центральной части и на юге существенные осадки – маловероятны.

 

Также в субботу удержится порывистый, к сильному, ветер.

26 декабря Диденко сообщает, что мощная влажная полоса от Черновицкой области через Одесскую, через весь юг в Донецкую область организует в Украине умеренные мокрый снег и дождь. Также возможно налипание мокрого снега.

На остальных территориях Украины обойдется в воскресенье без осадков, но возвращение морозов усилит гололедицу.

В Киеве в ближайшую ночь выпадет мокрый снег. 25-го днем ​​и 26 декабря осадков не ожидается.

Субботнее потепление в столице до 0+2 градусов сменится воскресным похолоданием ночью до -12 градусов, днем ​​до -4 градусов.

Кроме того, 25 декабря в Киеве еще и задержится порывистый ветер.

 

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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