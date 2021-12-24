Двоє суддів КСУ приховали ділянку у Криму і квартиру у Києві – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення деклараціях двох суддів Конституційного суду.

Джерело: НАЗК за результатами повної перевірки декларацій суддів КСУ

Дослівно НАЗК: "Суддя Віктор Кривенко – недостовірні відомості на 4 млн гривень. Суддя не задекларував земельну ділянку в Автономній Республіці Крим, яка йому належить".

Деталі: У судді Олександра Касмініна виявили недостовірні відомості на 2,4 млн гривень, оскільки він не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2 у м. Києві.

Інформацію про порушення НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро.

Крім того, НАЗК з’ясувало, що суддя КСУ Володимир Мойсик у декларації за 2019 рік не вказав дохід у 239 тисяч гривень, отриманий у вигляді звільнення від сплати боргу за кредитним договором.

У деклараціях п’яти суддів КСУ – Олександра Тупицького, Ігоря Сліденка, Сергія Саса, Віктора Городовенка, Віктора Колісника виявили незначні порушення, які не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Зокрема зазначається, що ексглава КСУ Олександр Тупицький у декларації за 2020 рік вже вказав земельну ділянку площею 126 м2 у Криму, про яку він раніше не повідомляв.