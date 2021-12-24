Двое судей КСУ скрыли участок в Крыму и квартиру в Киеве – НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило признаки уголовного правонарушения в декларациях двух судей Конституционного суда.

Источник: НАПК по результатам полной проверки деклараций судей КСУ

Дословно НАПК: "Судья Виктор Кривенко – недостоверные сведения на 4 млн гривен. Судья не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Автономной Республике Крым".

Детали: У судьи Александра Касминина обнаружили недостоверные сведения на 2,4 млн. гривен, поскольку он не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 м2 в г. Киеве.

Информацию о нарушении НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро.

Кроме того, НАПК выяснило, что судья КСУ Владимир Мойсик в декларации за 2019 год не указал доход в 239 тысяч гривен, полученный в виде освобождения от уплаты долга по кредитному договору.

В декларациях пяти судей КСУ – Александра Тупицкого, Игоря Слиденко, Сергея Саса, Виктора Городовенко, Виктора Колисника обнаружили незначительные нарушения, которые не влекут административную или уголовную ответственность.

В частности, отмечается, что экс-глава КСУ Александр Тупицкий в декларации за 2020 год уже указал земельный участок площадью 126 м2 в Крыму, о котором он ранее не сообщал.