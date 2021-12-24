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ВАКС дав 5 років в'язниці колишньому топ-чиновнику "Укргазвидобування"

П'ятниця, 24 грудня 2021, 13:13
ВАКС дав 5 років в'язниці колишньому топ-чиновнику Укргазвидобування
Олексій Тамразов, фото РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд відправив на 5 років у в'язницю колишнього першого заступника голови правління "Укргазвидобування" Олексія Тамразова за надання 100 тисяч доларів хабаря.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Деталі: Вирок винесли у п'ятницю 24 грудня. Прокуратура не називає імені засудженого, але Українська правда дізналася зі своїх джерел, що йдеться про Тамразова.

Тамразова визнали винуватим у тому, що він надав прокурору Генпрокуратури хабар у розмірі 100 тисяч доларів за зайняття пасивної позиції під час розгляду у Печерському суді Києва клопотання про скасування арешту майна - 8 млн куб. м природного газу, а також за подальше незвернення з клопотанням про повторне накладення арешту на зазначене майно.

Також суд конфіскував вищезазначені 100 тисяч доларів.

Вказаний вирок не набув чинності і може бути оскаржений протягом 30 днів в апеляційній палаті ВАКС.

Як пояснили в "Центрі протидії корупції", Тамразов дава гроші прокурору Костянтину Кулику в обмін на зняття арешту з газу компанії "Фаворит Систем". Цей газ був доказом у кримінальній справі щодо злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича та олігарха Сергія Курченка.

За словами Кулика, у липні 2018 року Тамразов висловив готовність дати йому 200 тисяч доларів. У серпні 2018 року Тамразов в машині віддав Кулику 100 тисяч доларів. Решту мали передати після скасування арешту газу. Тамразова затримали на місці.

Тамразов був першим заступником голови правління "Укргазвидобування", яке входить у структуру "Нафтогазу", у 2010-2014 роках. Також є власником видання Insider.

Українська правда
Теми: НафтогазАнтикорупційний судв'язницяхабар
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