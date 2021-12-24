Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВАКС дал 5 лет тюрьмы бывшему топ-чиновнику "Укргаздобычи"

Пятница, 24 декабря 2021, 14:13
Алексей Тамразов, фото РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд отправил на 5 лет в тюрьму бывшего первого заместителя главы правления "Укргаздобычи" Алексея Тамразова за дачу 100 тысяч долларов взятки.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Детали: Приговор был вынесен в пятницу 24 декабря. Прокуратура не называет имени приговоренного, но Украинская правда узнала из своих источников, что речь идет о Тамразове.

Тамразова признали виновным в том, что он дал прокурору Генпрокуратуры взятку в размере 100 тысяч долларов за "занятие пассивной позиции" при рассмотрении в Печерском суде Киева ходатайства об отмене ареста имущества – 8 млн куб. м природного газа, а также за дальнейший невозврат с ходатайством о повторном наложении ареста на указанное имущество.

Также суд конфисковал вышеупомянутые 100 тысяч долларов.

Указанный приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней в апелляционной палате ВАКС.

Как пояснили в "Центре противодействия коррупции", Тамразов давал деньги прокурору Константину Кулику в обмен на снятие ареста с газа компании "Фаворит Систем". Этот газ был доказательством по уголовному делу о преступной организации президента-беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

По словам Кулика, в июле 2018 года Тамразов выразил готовность дать ему 200 тысяч долларов. В августе 2018 года Тамразов в машине отдал Кулику 100 тысяч долларов. Остальное должны были передать после отмены ареста газа. Тамразова задержали на месте.

Тамразов был первым заместителем председателя правления "Укргаздобычи", которая входит в структуру "Нафтогаза", в 2010-2014 годах. Также является владельцем издания Insider.

Украинская правда
Темы: НефтегазАнтикоррупционный судтюрьмавзятка
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ

Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве

Офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении для Порошенко – СМИ

В Киеве обнаружили первые случаи "Омикрона"

Заседание СНБО переносится: Зеленский расширил повестку дня

таблицаГордон возглавил президентский рейтинг среди не политиков – опрос

Все новости...
Нефтегаз
"Нафтогаз" пожаловался Еврокомиссии на "Газпром"
"Нафтогаз Трейдинг" предлагает на бирже газ по рекордной цене – медиа
Газовые долги перед "Нафтогазом": Кабмин передал 27 миллиардов "на места"
Последние новости
00:20
Франция зафиксировала рекорд новых Covid-случаев
23:20
В Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимации: двое погибли
23:10
Гриппом и ОРВИ заболели почти 3 миллиона человек - Минздрав
22:30
Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ
22:06
Отель "Украина" на Майдане Незалежности передали Мининфраструктуры
21:45
В Тернопольской области произошел массивный пожар: из-за разрушений задерживают поезд
21:30
В Раде предлагают обложить спецпошлиной импорт всех энергоресурсов из России
21:14
ФОТОВ Днепре и Запорожье не утихают снегопады: улицы городов застряли в пробках
21:06
Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве
20:24
Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Путина в прославлении сталинизма
Все новости...