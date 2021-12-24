ВАКС дал 5 лет тюрьмы бывшему топ-чиновнику "Укргаздобычи"

Высший антикоррупционный суд отправил на 5 лет в тюрьму бывшего первого заместителя главы правления "Укргаздобычи" Алексея Тамразова за дачу 100 тысяч долларов взятки.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Детали: Приговор был вынесен в пятницу 24 декабря. Прокуратура не называет имени приговоренного, но Украинская правда узнала из своих источников, что речь идет о Тамразове.

Тамразова признали виновным в том, что он дал прокурору Генпрокуратуры взятку в размере 100 тысяч долларов за "занятие пассивной позиции" при рассмотрении в Печерском суде Киева ходатайства об отмене ареста имущества – 8 млн куб. м природного газа, а также за дальнейший невозврат с ходатайством о повторном наложении ареста на указанное имущество.

Также суд конфисковал вышеупомянутые 100 тысяч долларов.

Указанный приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней в апелляционной палате ВАКС.

Как пояснили в "Центре противодействия коррупции", Тамразов давал деньги прокурору Константину Кулику в обмен на снятие ареста с газа компании "Фаворит Систем". Этот газ был доказательством по уголовному делу о преступной организации президента-беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

По словам Кулика, в июле 2018 года Тамразов выразил готовность дать ему 200 тысяч долларов. В августе 2018 года Тамразов в машине отдал Кулику 100 тысяч долларов. Остальное должны были передать после отмены ареста газа. Тамразова задержали на месте.

Тамразов был первым заместителем председателя правления "Укргаздобычи", которая входит в структуру "Нафтогаза", в 2010-2014 годах. Также является владельцем издания Insider.