Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Офіс генпрокурора України оголосив підозру російському міністру

П'ятниця, 24 грудня 2021, 14:25
Віталій Савельєв. фото з Вікіпедії

Офіс генерального прокурора заочно оголосив підозру міністру транспорту Російської Федерації Віталію Савельєву через організацію незаконних повітряних перевезень до окупованого Криму.

Джерело: ОГП

Дослівно: "За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора діючому міністру транспорту Російської Федерації та його заступнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України".

Деталі: За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на керівних посадах найбільшого авіаперевізника РФ ПАТ "Аерофлот", після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю на тимчасово окупованій території півострова Крим, організували злочинну схему.

Згідно з нею з квітня 2014 року по листопад 2020 року до півострова Крим та з нього здійснено більше 34 тисяч рейсів. Таким чином було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч осіб.

Рейси відбувалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України. Не зважаючи на наявність прямих заборон органів авіаційної влади України та рекомендацій з цього приводу світових організацій у сфері цивільної авіації, російською авіакомпанією виконувалися незаконні регулярні пасажирські авіаперевезення до закритого міжнародного аеропорту "Сімферополь" та у зворотному напрямку, наголошують в ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління СБУ в АР Крим.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурора


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський запровадив санкції проти власників нового телеканалу ОПЗЖ

Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві

Офіс генпрокурора повідомив спікера Ради про підозру для Порошенка – ЗМІ

У Києві виявили перші випадки "Омікрону"

Засідання РНБО перенесли: Зеленський розширив порядок денний

таблицяГордон очолив президентський рейтинг серед не політиків – опитування

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Турчинов: Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону
Порошенку хотіли вручити повістку на допит: він сів в авто та втік
Венедіктова порушила справи проти двох нардепів зі "Слуги" та одного з "ЄС" – ЗМІ
Останні новини
00:20
Франція зафіксувала рекорд нових Covid-випадків
23:20
На Івано-Франківщині стався вибух у реанімації в районній лікарні: двоє пацієнтів загинуло
23:10
На грип і ГРВІ захворіли майже 3 мільйони людей – МОЗ
22:30
Зеленський запровадив санкції проти власників нового телеканалу ОПЗЖ
22:06
Готель "Україна" на Майдані Незалежності передали Мінінфраструктури
21:45
ФОТОНа Тернопільщині сталася масивна пожежа: через руйнування затримують потяг
21:30
У Раді пропонують обкласти спецмитом імпорт всіх енергоресурсів з Росії
21:14
ФОТОУ Дніпрі та Запоріжжі не вщухають снігопади: містяни застрягли в заторах
21:06
Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві
20:24
Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив Путіна у прославленні сталінізму
Усі новини...