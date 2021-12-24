Офіс генпрокурора України оголосив підозру російському міністру

Офіс генерального прокурора заочно оголосив підозру міністру транспорту Російської Федерації Віталію Савельєву через організацію незаконних повітряних перевезень до окупованого Криму.

Джерело: ОГП

Дослівно: "За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора діючому міністру транспорту Російської Федерації та його заступнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України".

Деталі: За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на керівних посадах найбільшого авіаперевізника РФ ПАТ "Аерофлот", після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю на тимчасово окупованій території півострова Крим, організували злочинну схему.

Згідно з нею з квітня 2014 року по листопад 2020 року до півострова Крим та з нього здійснено більше 34 тисяч рейсів. Таким чином було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч осіб.

Рейси відбувалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України. Не зважаючи на наявність прямих заборон органів авіаційної влади України та рекомендацій з цього приводу світових організацій у сфері цивільної авіації, російською авіакомпанією виконувалися незаконні регулярні пасажирські авіаперевезення до закритого міжнародного аеропорту "Сімферополь" та у зворотному напрямку, наголошують в ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління СБУ в АР Крим.