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Офис генпрокурора Украины объявил подозрение российскому министру

Пятница, 24 декабря 2021, 13:25
Офис генпрокурора Украины объявил подозрение российскому министру
Виталий Савельев. фото из Википедии

Офис генерального прокурора заочно объявил подозрение министру транспорта Российской Федерации Виталию Савельеву из-за организации незаконных воздушных перевозок в оккупированный Крым.

Источник: ОГП

Дословно: "При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора действующий министр транспорта Российской Федерации и его заместитель уведомлены о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины".

Детали: По данным следствия, подозреваемые, находясь на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему.

Согласно ей с апреля 2014 по ноябрь 2020 года до полуострова Крым и с него совершено более 34 тысяч рейсов. Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек.

Рейсы проходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российской авиакомпанией выполнялись незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении, отмечают в ОГП.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления СБУ в АР Крым.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурора
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