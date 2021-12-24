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Киян попереджають про погіршення погоди

П'ятниця, 24 грудня 2021, 13:38
Киян попереджають про погіршення погоди
Фото КМДА

У найближчі кілька днів у столиці очікуються погіршення погодних умов – мороз і снігопади.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на синоптиків

Пряма мова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника: "У Києві погіршуються погодні умови, синоптики прогнозують снігопади у кілька найближчих днів. У місті працюють пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребую допомоги у ці морозні дні та під час негоди.

Також на період погіршення погодних умов діє обмеження на в’їзд у місто великогабаритного транспорту, що дає нам змогу розвантажити дороги, а вранці та ввечері мінімізувати затори".

Деталі: За словами чиновника, дорожні служби готові до роботи у посиленому режимі, щоб швидко ліквідувати наслідки негоди.

Під час снігопадів столичних жителів просять за можливості не використовувати особистий транспорт, а надавати перевагу громадському, а також не паркувати авто на дорогах та тротуарах, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Українська правда
Теми: Київпогода
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