Киевлян предупреждают об ухудшении погоды

В ближайшие несколько дней в столице ожидается ухудшение погодных условий – мороз и снегопады.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на синоптиков

Прямая речь первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника: "В Киеве ухудшаются погодные условия, синоптики прогнозируют снегопады в несколько ближайших дней. В городе работают пункты обогрева, куда может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в эти морозные дни и в непогоду.

Также на период ухудшения погодных условий действует ограничение на въезд в город крупногабаритного транспорта, что позволяет разгрузить дороги, а утром и вечером минимизировать пробки".

Детали: По словам чиновника, дорожные службы готовы к работе в усиленном режиме, чтобы быстро устранить последствия непогоды.

Во время снегопадов столичных жителей просят по возможности не использовать личный транспорт, а отдавать предпочтение общественному, а также не парковать авто на дорогах и тротуарах, чтобы не мешать работе спецтехники.