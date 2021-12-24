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Киевлян предупреждают об ухудшении погоды

Пятница, 24 декабря 2021, 14:38
Фото КГГА

В ближайшие несколько дней в столице ожидается ухудшение погодных условий – мороз и снегопады.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на синоптиков

Прямая речь первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника: "В Киеве ухудшаются погодные условия, синоптики прогнозируют снегопады в несколько ближайших дней. В городе работают пункты обогрева, куда может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в эти морозные дни и в непогоду.

Также на период ухудшения погодных условий действует ограничение на въезд в город крупногабаритного транспорта, что позволяет разгрузить дороги, а утром и вечером минимизировать пробки".

Детали: По словам чиновника, дорожные службы готовы к работе в усиленном режиме, чтобы быстро устранить последствия непогоды.

Во время снегопадов столичных жителей просят по возможности не использовать личный транспорт, а отдавать предпочтение общественному, а также не парковать авто на дорогах и тротуарах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Украинская правда
Темы: Киевпогода
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