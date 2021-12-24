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Україна має брати участь у безпекових консультаціях США, ЄС чи НАТО з Росією – Кулеба

П'ятниця, 24 грудня 2021, 14:19
Україна має брати участь у безпекових консультаціях США, ЄС чи НАТО з Росією – Кулеба

Україна має брати участь у безпекових консультаціях Сполучених Штатів, Європейського союзу чи НАТО з Росією. 

Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Першою і головною темою розмови США, ЄС чи НАТО з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії РФ проти України. Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему", - написав Кулеба.

Раніше Європейський Союз заявив, що наполягає, що його інтереси повинні бути представлені на імовірних переговорах із Росією щодо питань безпеки в Європі.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

Дата та час переговорів з РФ і США щодо цих документів поки не визначені, однак очікується, що вони можуть відбутись на початку наступного року.

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"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОКулеба ДмитроУкраїнаСШАЄС
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