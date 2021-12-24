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Украина должна участвовать в консультациях США, ЕС или НАТО с Россией – Кулеба

Пятница, 24 декабря 2021, 15:19

Украина должна участвовать в консультациях по безопасности Соединенных Штатов, Европейского Союза или НАТО с Россией.

Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", - написал Кулеба.

Ранее Европейский Союз заявил, что настаивает, что его интересы должны быть представлены на вероятных переговорах с Россией по вопросам безопасности в Европе.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

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Темы: НАТОКулеба ДмитрийУкраинаСШАЕС
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