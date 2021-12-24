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ФСБ заявила про арешт "українського шпигуна"

П'ятниця, 24 грудня 2021, 16:06
Путін аплодує, фото Getty Images

Федеральна служба безпеки РФ заявляє, що у Воронезькій області затримали російського військовослужбовця, нібито завербованого військовою розвідкою України.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ

Деталі: Згідно з повідомленням, службовця Західного військового округу заарештовано за підозрою в державній зраді. Йому загрожує від 12 до 20 років ув'язнення.

У ФСБ стверджують, що затриманий збирав "відомості про діяльність Збройних сил РФ, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

У спецслужбі не повідомили інші подробиці спецоперації, а також не розкрили особу затриманого.

Чому це важливо: Воронезька область на півдні межує з Україною. Затримання відбулося на тлі загроз Росії на адресу України та Заходу з ультимативними вимогами не розширювати НАТО на Україну.

Теми: РосіяшпигунствоФСБУкраїна


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