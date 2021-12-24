ФСБ заявила об аресте "украинского шпиона"
Федеральная служба безопасности РФ заявляет, что в Воронежской области задержали российского военнослужащего, якобы завербованного военной разведкой Украины.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ
Детали: Согласно сообщению, служащий Западного военного округа арестован по подозрению в государственной измене. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
В ФСБ утверждают, что задержанный собирал "сведения о деятельности Вооруженных сил РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".
В спецслужбе не сообщили других подробностей спецоперации, а также не раскрыли личность задержанного.
Почему это важно: Воронежская область на юге граничит с Украиной. Задержание произошло на фоне угроз России в адрес Украины и Запада с ультимативными требованиями не расширять НАТО на Украину.