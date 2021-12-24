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СБУ викрило міжнародне угруповання на Донеччині, яке вибивало гроші в бізнесменів

П'ятниця, 24 грудня 2021, 15:48
СБУ викрило міжнародне угруповання на Донеччині, яке вибивало гроші в бізнесменів
Один із затриманих. Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки затримало двох організаторів міжнародної злочинної банди в Маріуполі, які погрожували людям і вимагали від них гроші.

Джерело: пресслужба СБУ, facebook-сторінка Донецької обласної прокуратури

Дослівно СБУ: "У ході багатоетапної спецоперації в Маріуполі нейтралізовано міжнародне кримінальне угруповання.

Діяльність угруповання координував з Близького Сходу уродженець однієї з країн Південного Кавказу, так званий "злодій у законі", який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.".

Деталі: Двох причетних затримали 22 грудня в центрі Маріуполя після того, як вони забрали "данину" в місцевого бізнесмена. Після затримання силовики вилучили в обвинувачених 10 500 гривень, які вони забрали в підприємця.

У прокуратурі пояснюють, що 7 мешканців Маріуполя у віці від 25 до 38 років з вересня налагодили злочинні схеми розбою та вимагання коштів у місцевих підприємців за так зване "кришування".

Зокрема, за версією прокурорів, у листопаді злочинці напали на бізнесмена, який відмовився сплачувати їм "данину", і побили привселюдно на вулиці, поцупивши 1600 гривень.

Шістьом із ним повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, грабежі, поєднаному з насильством, розбійному нападі, вимаганні, за попередньою змовою групою осіб.

Зброя, вилучена під час затримання
Зброя, вилучена під час затримання
Фото: пресслужба Національної поліції
Затримання одного із підозрюваних
Затримання одного із підозрюваних
Фото: пресслужба СБУ

У пресслужбі СБУ також додали, що злочинці викрадали і силоміць змушували місцевих мешканців займатися наркоторгівлею.

Якщо жертви відмовлялися, їм погрожували зброєю та били, наносивши тяжкі тілесні ушкодження.

Українська правда

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Теми: МаріупольСБУДонецька областькримінал
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