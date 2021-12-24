СБУ викрило міжнародне угруповання на Донеччині, яке вибивало гроші в бізнесменів
Служба безпеки затримало двох організаторів міжнародної злочинної банди в Маріуполі, які погрожували людям і вимагали від них гроші.
Джерело: пресслужба СБУ, facebook-сторінка Донецької обласної прокуратури
Дослівно СБУ: "У ході багатоетапної спецоперації в Маріуполі нейтралізовано міжнародне кримінальне угруповання.
Діяльність угруповання координував з Близького Сходу уродженець однієї з країн Південного Кавказу, так званий "злодій у законі", який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.".
Деталі: Двох причетних затримали 22 грудня в центрі Маріуполя після того, як вони забрали "данину" в місцевого бізнесмена. Після затримання силовики вилучили в обвинувачених 10 500 гривень, які вони забрали в підприємця.
У прокуратурі пояснюють, що 7 мешканців Маріуполя у віці від 25 до 38 років з вересня налагодили злочинні схеми розбою та вимагання коштів у місцевих підприємців за так зване "кришування".
Зокрема, за версією прокурорів, у листопаді злочинці напали на бізнесмена, який відмовився сплачувати їм "данину", і побили привселюдно на вулиці, поцупивши 1600 гривень.
Шістьом із ним повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, грабежі, поєднаному з насильством, розбійному нападі, вимаганні, за попередньою змовою групою осіб.
У пресслужбі СБУ також додали, що злочинці викрадали і силоміць змушували місцевих мешканців займатися наркоторгівлею.
Якщо жертви відмовлялися, їм погрожували зброєю та били, наносивши тяжкі тілесні ушкодження.