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СБУ разоблачила международную группировку в Мариуполе, которая выбивала деньги у бизнесменов

Пятница, 24 декабря 2021, 15:48
СБУ разоблачила международную группировку в Мариуполе, которая выбивала деньги у бизнесменов
Один из задержанных. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности задержала двух организаторов международной преступной банды в Мариуполе, угрожавших людям и требовавших от них деньги. 

Источник: пресс-служба СБУ, facebook-страница Донецкой областной прокуратуры

Дословно СБУ: "В ходе многоэтапной спецоперации в Мариуполе нейтрализована международная криминальная группировка.

Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый "вор в законе", причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений".

Детали: Двое причастных были задержаны 22 декабря в центре Мариуполя после того, как они забрали "дань" у местного бизнесмена.

В прокуратуре объясняют, что 7 жителей Мариуполя в возрасте от 25 до 38 лет с сентября наладили преступные схемы разбоя и вымогательства средств у местных предпринимателей за так называемое "крышевание".

В частности, по версии прокуроров, в ноябре преступники напали на бизнесмена, который отказался платить им "дань", и избили публично на улице, забрав 1600 гривен.

Оружие, изъятое у преступников при задержании
Оружие, изъятое у преступников при задержании
Фото: пресс-служба Национальной полиции

Шестерым с ним сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы, грабеже, сопряженном с насилием, разбойном нападении, вымогательстве, по предварительному сговору группой лиц.

В пресс-службе СБУ также добавили, что преступники похищали и силой заставляли местных жителей заниматься наркоторговлей.

Если жертвы отказывались, им угрожали оружием и избивали, нанося тяжкие телесные повреждения.

Задержание преступников силовиками
Задержание преступников силовиками
Фото: пресс-служба СБУ

Украинская правда
Темы: МариупольСБУДонецкая областькриминал
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