Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лондонці висміяли подаровану Норвегією "обгризену" ялинку

П'ятниця, 24 грудня 2021, 17:21
Королева Єлизавета ІІ та принц Чарльз, фото Getty Images

Британці висміяли подаровану Норвегією ялинку, встановлену на Трафальгарській площі у Лондоні, яка обійшлася платникам податків у понад 27 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання My London.

Не надто пишна ялинка на Трафальгарській площі одразу після встановлення опинилася під вогнем критики.

Однак міська рада Осло на початку цього місяця вирішила, що не надаватиме кошти на нове дерево, після того, як перше було різко розкритиковано лондонцями.

З 1947 року Норвегія щороку дарує дерево Лондону як спосіб висловити вдячність за підтримку Британії під час Другої світової війни. Щороку в листопаді вибране дерево зрубують на спеціальній церемонії в лісах неподалік від Осло.

 

Фото My London

Потім дерево відправляється в тривалу двотижневу подорож за кордон. Цьогоріч перевезення ялинки, її встановлення і святкова ілюмінація обійшлися британським платникам податків у понад 27 млн фунтів.

Цьогорічна ялинка, вогні якої запалив лорд-мер Вестмінстера 2 грудня, стала предметом багатьох жартів і мемів, і навіть Вестмінстерська міська рада приєдналася до кампанії цькування святкового дерева.

 "Я б хотіла, щоб усі знали, що половина моїх гілок не зникла... Це соціальне дистанціювання" - йдеться у повідомленні ради.

Інші жартували, що дерево виглядає "обгризеним", "похмільним" і "напівмертвим".

Один із користувачів соцмереж запитав: "Ми в стані війни з Норвегією?". Інший пожартував: "Ніщо так не говорить про глобальну Британію, як напівмертве дерево". "Вони тягнули її по землі з Норвегії?" - зазначив третій жартівник.

Однак інші виступили на захист цьогорічної ялинки і назвали жартівливі зауваження "ненависницькими".

Як повідомляє норвезька телерадіокомпанія NRK, на адресу мерії Осло прийшло багато листів, в яких британці дякують за дерево і дотримання давньої традиції. Багато листів також містили вибачення за жарти своїх співвітчизників.

Теми: БританіяНорвегіясвяткування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві

Офіс генпрокурора повідомив спікера Ради про підозру для Порошенка – ЗМІ

У Києві виявили перші випадки "Омікрону"

Засідання РНБО перенесли: Зеленський розширив порядок денний

таблицяГордон очолив президентський рейтинг серед не політиків – опитування

"Слуга", який купив телеканал, не має свого житла – декларація

Усі новини...
Британія
Глава МЗС Британії виступила з заявою щодо ситуації на кордоні РФ і України
У Британії вперше з початку пандемії понад 100 тисяч добових випадків коронавірусу
У Британії для вакцинованих осіб з Covid скорочують термін самоізоляції
Останні новини
21:45
ФОТОНа Тернопільщині сталася масивна пожежа: через руйнування затримують потяг
21:30
У Раді пропонують обкласти спецмитом імпорт всіх енергоресурсів з Росії
21:14
ФОТОУ Дніпрі та Запоріжжі не вщухають снігопади: містяни застрягли в заторах
21:06
Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві
20:24
Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив Путіна у прославленні сталінізму
20:20
МЗС України закликав уряд Грузії ставитися до Саакашвілі "з повагою"
20:03
Зміна клімату вдарить по 5 областях України – дослідження
19:53
Столтенберг і глава МЗС Британії обговорили триваюче нарощення військ РФ біля України
19:45
У КМДА заперечили, що 29 грудня перевірятимуть сирени
19:35
Угорщина може прокачати реверсом в Україну 700 мільйонів кубів газу
Усі новини...