Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лондонці висміяли подаровану Норвегією "обгризену" ялинку

П'ятниця, 24 грудня 2021, 16:21
Лондонці висміяли подаровану Норвегією обгризену ялинку
Королева Єлизавета ІІ та принц Чарльз, фото Getty Images

Британці висміяли подаровану Норвегією ялинку, встановлену на Трафальгарській площі у Лондоні, яка обійшлася платникам податків у понад 27 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання My London.

Не надто пишна ялинка на Трафальгарській площі одразу після встановлення опинилася під вогнем критики.

Однак міська рада Осло на початку цього місяця вирішила, що не надаватиме кошти на нове дерево, після того, як перше було різко розкритиковано лондонцями.

З 1947 року Норвегія щороку дарує дерево Лондону як спосіб висловити вдячність за підтримку Британії під час Другої світової війни. Щороку в листопаді вибране дерево зрубують на спеціальній церемонії в лісах неподалік від Осло.

 

Фото My London

Потім дерево відправляється в тривалу двотижневу подорож за кордон. Цьогоріч перевезення ялинки, її встановлення і святкова ілюмінація обійшлися британським платникам податків у понад 27 млн фунтів.

Цьогорічна ялинка, вогні якої запалив лорд-мер Вестмінстера 2 грудня, стала предметом багатьох жартів і мемів, і навіть Вестмінстерська міська рада приєдналася до кампанії цькування святкового дерева.

 "Я б хотіла, щоб усі знали, що половина моїх гілок не зникла... Це соціальне дистанціювання" - йдеться у повідомленні ради.

Інші жартували, що дерево виглядає "обгризеним", "похмільним" і "напівмертвим".

Один із користувачів соцмереж запитав: "Ми в стані війни з Норвегією?". Інший пожартував: "Ніщо так не говорить про глобальну Британію, як напівмертве дерево". "Вони тягнули її по землі з Норвегії?" - зазначив третій жартівник.

Однак інші виступили на захист цьогорічної ялинки і назвали жартівливі зауваження "ненависницькими".

Як повідомляє норвезька телерадіокомпанія NRK, на адресу мерії Осло прийшло багато листів, в яких британці дякують за дерево і дотримання давньої традиції. Багато листів також містили вибачення за жарти своїх співвітчизників.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяНорвегіясвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: