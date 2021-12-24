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Лондонцы высмеяли подаренную Норвегией "обгрызенную" елку

Пятница, 24 декабря 2021, 16:21
Лондонцы высмеяли подаренную Норвегией обгрызенную елку
Королева Елизавета II и принц Чарльз, фото Getty Images

Британцы высмеяли подаренную Норвегией елку, установленную на Трафальгарской площади в Лондоне, которая обошлась налогоплательщикам более чем в 27 млн ​​фунтов стерлингов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание My London.

Не слишком пышная елка на Трафальгарской площади сразу после установки оказалась под огнем критики.

Однако городской совет Осло в начале этого месяца решил, что не будет предоставлять средства на новое дерево, после того как первое было резко раскритиковано лондонцами.

С 1947 года Норвегия ежегодно дарит дерево Лондону как способ выразить благодарность за поддержку Великобритании во время Второй мировой войны. Ежегодно в ноябре выбранное дерево срубают на специальной церемонии в лесах недалеко от Осло.

 

Фото My London

Затем дерево отправляется в длительное двухнедельное путешествие за границу. В этом году перевозка елки, ее установка и праздничная иллюминация обошлись британским налогоплательщикам более чем в 27 млн ​​фунтов.

Нынешняя елка, огни которой зажег лорд-мэр Вестминстера 2 декабря, стала предметом многих шуток и мемов, и даже Вестминстерский городской совет присоединился к кампании травли праздничного дерева.

"Я бы хотела, чтобы все знали, что половина моих веток не исчезла... Это социальное дистанцирование", - говорится в сообщении совета.

Другие шутили, что дерево выглядит "обгрызенным", "похмельным" и "полумертвым".

Один из пользователей соцсетей спросил: "Мы в состоянии войны с Норвегией?". Другой пошутил: "Ничто так не говорит о глобальной Британии, как полумертвое дерево". "Они тащили ее по земле из Норвегии?" – отметил третий шутник.

Однако другие выступили в защиту елки и назвали шутливые замечания "ненавистническими".

Как сообщает норвежская телерадиокомпания NRK, в адрес мэрии Осло пришло много писем, в которых британцы благодарят дерево и соблюдение давней традиции. Многие письма также содержали извинения за шутки своих соотечественников.

Темы: ВеликобританияНорвегияпразднования
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