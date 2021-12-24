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Поліція викрила проросійського бойовика, який воював артилеристом в ОРДО

П'ятниця, 24 грудня 2021, 16:44
Поліція викрила проросійського бойовика, який воював артилеристом в ОРДО
Кулемет проросійського бойовика в Слов'янську в квітні 2014 року. фото: getty images

Поліція викрила мешканця Маріуполя, який вів артилерійський вогонь по мирних мешканцях Авдіївки та бойових позиціях українського війська в складі російських загонів так званої "ДНР".

Джерело: пресслужба Національної поліції в Донецькій області

Дослівно: "Раніше судимий маріуполець воював "на передовій" у складі незаконного збройного формування "Восток". Бойовик на посаді кулеметника коригував артилерійські обстріли з боку "ДНР" та вів прицільний вогонь по позиціях ЗСУ. У подальшому дезертирував з військової частини й таємно повернувся до Маріуполя".

Деталі: Поліція повідомила йому про підозру за статтею про перебування в незаконних збройних формувань. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. 

За версією слідства, 43-річний підозрюваний  поїхав 2015 рокуна заробітки до тимчасово окупованого Донецька, але невдовзі через зловживання алкоголем опинився в реабілітаційному центрі.

Представники незаконного збройного формування "ДНР" завербували чоловіка в центрі до мотострілецької роти, попри судимість та алкозалежність.

Слідство твердить, що найманцеві видали зброю та направила на передові позиції під Донецьком, поблизу селища Жабуньки.

У ході боїв за Авдіївку найманець був коригувальником артилерійського вогню по місту, а також обстрілював його з автоматів і кулеметів. Зі слів самого бойовика, за наказом російського командування вони регулярно здійснювали "прострілювання" лісопосадки в околицях міста. Українські правоохоронці встановили, що внаслідок цих атак гинули та отримали поранення цивільні мешканці прилеглих садибних ділянок.

Крім того, за версією слідства, боєць "Востоку" охороняв стратегічні об’єкти в "червоній зоні" Донецька та патрулював околиці під час так званої "комендантської години", оголошеної бойовиками.

У поліції задокументували, що маріуполець служив під командуванням громадянина Росії, який взяв на себе функції "командира армійського корпусу ДНР".

За рік "служби" він отримав близько 45 тисяч рублів (приблизно 16 600 гривень) і бойове поранення, тому дезертирував і переховувався. 

Невдовзі маріуполець повернувся в рідне місто, де здобув постійне працевлаштування. Свою причетність до війни з українською армією та обстрілів цивільного населення він заперечував.

Українська правда
Теми: МаріупольДНРДонецька областьДонецькАвдіївка
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