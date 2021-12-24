Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция разоблачила пророссийского боевика, воевавшего артиллеристом в ОРДО

Пятница, 24 декабря 2021, 16:44
Полиция разоблачила пророссийского боевика, воевавшего артиллеристом в ОРДО
Пулемет пророссийского боевика в Славянске в апреле 2014 года. фото: getty images

Полиция разоблачила жителя Мариуполя, который вел артиллерийский огонь по мирным жителям Авдеевки и боевым позициям украинского войска в составе российских отрядов так называемой "ДНР".

Источник: пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области

Дословно: "Ранее судимый мариуполец воевал "на передовой" в составе незаконного вооруженного формирования "Восток". Боевик в должности пулеметчика корректировал артиллерийские обстрелы со стороны "ДНР" и вел прицельный огонь по позициям ВСУ. В дальнейшем дезертировал с воинской части и тайно вернулся в Мариуполь".

Детали: Полиция сообщила ему о подозрении по статье о нахождении в незаконных вооруженных формированиях. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, 43-летний подозреваемый уехал в 2015 году на заработки во временно оккупированный Донецк, но вскоре из-за злоупотребления алкоголем оказался в реабилитационном центре.

Представители незаконного вооруженного формирования "ДНР" завербовали мужчину в центре в мотострелковую роту, несмотря на судимость и алкозависимость.

Следствие утверждает, что наемнику выдали оружие и направили на передовые позиции под Донецком, вблизи поселка Жабуньки.

В ходе боев за Авдеевку наемник был корректировщиком артиллерийского огня по городу, а также обстреливал его из автоматов и пулеметов. По словам самого боевика, по приказу российского командования они регулярно совершали "простреливание" лесопосадки в окрестностях города. Украинские правоохранители установили, что в результате этих атак гибли и получали ранения гражданские жители близлежащих усадебных участков.

Кроме того, по версии следствия, боец ​​"Востока" охранял стратегические объекты в "красной зоне" Донецка и патрулировал окрестности во время так называемого "комендантского часа", объявленного боевиками.

В полиции задокументировали, что мариуполец служил под командованием гражданина России, который взял на себя функции "командира армейского корпуса ДНР".

За год службы он получил около 45 тысяч рублей (примерно 16 600 гривен) и боевое ранение, поэтому дезертировал и скрывался.

Вскоре мариуполь вернулся в родной город, где получил постоянное трудоустройство. Свою причастность к войне с украинской армией и обстрелам гражданского населения он отрицал.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МариупольДНРДонецкая областьДонецкАвдеевка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Мариуполь
Оккупанты разработали план эвакуации из Мариуполя – ЦНС
В Мариуполе при загадочных обстоятельствах гибнут оккупанты – горсовет
В Мариуполе оккупанты выбрасывают людей из собственных квартир и заселяют военных – советник мэра
Последние новости
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
Все новости...
Реклама: