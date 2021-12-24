Полиция разоблачила пророссийского боевика, воевавшего артиллеристом в ОРДО

Пулемет пророссийского боевика в Славянске в апреле 2014 года. фото: getty images

Полиция разоблачила жителя Мариуполя, который вел артиллерийский огонь по мирным жителям Авдеевки и боевым позициям украинского войска в составе российских отрядов так называемой "ДНР".

Источник: пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области

Дословно: "Ранее судимый мариуполец воевал "на передовой" в составе незаконного вооруженного формирования "Восток". Боевик в должности пулеметчика корректировал артиллерийские обстрелы со стороны "ДНР" и вел прицельный огонь по позициям ВСУ. В дальнейшем дезертировал с воинской части и тайно вернулся в Мариуполь".

Детали: Полиция сообщила ему о подозрении по статье о нахождении в незаконных вооруженных формированиях. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, 43-летний подозреваемый уехал в 2015 году на заработки во временно оккупированный Донецк, но вскоре из-за злоупотребления алкоголем оказался в реабилитационном центре.

Представители незаконного вооруженного формирования "ДНР" завербовали мужчину в центре в мотострелковую роту, несмотря на судимость и алкозависимость.

Следствие утверждает, что наемнику выдали оружие и направили на передовые позиции под Донецком, вблизи поселка Жабуньки.

В ходе боев за Авдеевку наемник был корректировщиком артиллерийского огня по городу, а также обстреливал его из автоматов и пулеметов. По словам самого боевика, по приказу российского командования они регулярно совершали "простреливание" лесопосадки в окрестностях города. Украинские правоохранители установили, что в результате этих атак гибли и получали ранения гражданские жители близлежащих усадебных участков.

Кроме того, по версии следствия, боец ​​"Востока" охранял стратегические объекты в "красной зоне" Донецка и патрулировал окрестности во время так называемого "комендантского часа", объявленного боевиками.

В полиции задокументировали, что мариуполец служил под командованием гражданина России, который взял на себя функции "командира армейского корпуса ДНР".

За год службы он получил около 45 тысяч рублей (примерно 16 600 гривен) и боевое ранение, поэтому дезертировал и скрывался.

Вскоре мариуполь вернулся в родной город, где получил постоянное трудоустройство. Свою причастность к войне с украинской армией и обстрелам гражданского населения он отрицал.