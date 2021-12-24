В Україні затримали "вора в законі": був "опікуном" "коронованих" в Іспанії

Правоохоронці затримали "вора в законі" із санкційного списку РНБО на прізвисько "Коба Руставський", якого розшукують за злочини в Іспанії.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: 24 грудня суд застосував до "вора в законі" екстрадиційний арешт та відправив до СІЗО.

1 грудня його затримали і помістили до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Повідомляється, що "Кобу Руставського" із 2016 року розшукують в Іспанії через створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання майна, здобутого злочинним шляхом.

Також він був так званим "опікуном" "коронованих" представників злочинного світу Іспанії.

24 грудня суд застосував екстрадиційний арешт до "вора в законі".

До моменту вирішення питання про його передачу Іспанії "Коба Руставський" буде перебувати у СІЗО.

За іспанським законодавством йому може загрожувати до 24-х років ув’язнення.

У березні 2020 року "авторитета" вже затримували для подальшої екстрадиції, проте за рішенням суду його було звільнено з-під арешту.

Відтоді він почав переховуватися від правоохоронців.