В Украине задержали "вора в законе": был "опекуном" "коронованных" в Испании
Правоохранители задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу "Коба Руставский", разыскиваемого за преступления в Испании.
Источник: прессслужба Нацполиции
Детали: 24 декабря суд применил к "вору в законе" экстрадиционный арест и отправил в СИЗО.
1 декабря он был задержан и помещен в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
Сообщается, что "Кобу Руставского" с 2016 года разыскивают в Испании из-за создания преступной организации, заказного убийства во Франции и хранения имущества, полученного преступным путем.
Также он был так называемым "опекуном" "коронованных" представителей преступного мира Испании.
24 декабря суд применил экстрадиционный арест к "вору в законе".
До момента решения вопроса о его передаче Испании "Коба Руставский" будет находиться в СИЗО.
По испанскому законодательству ему может грозить до 24 лет заключения.
В марте 2020 года "авторитет" уже задерживался для дальнейшей экстрадиции, однако по решению суда он был освобожден из-под ареста.
С тех пор он стал скрываться от правоохранителей.