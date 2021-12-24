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В Украине задержали "вора в законе": был "опекуном" "коронованных" в Испании

Пятница, 24 декабря 2021, 17:21
В Украине задержали вора в законе: был опекуном коронованных в Испании

Правоохранители задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу "Коба Руставский", разыскиваемого за преступления в Испании.

Источник: прессслужба Нацполиции

Детали: 24 декабря суд применил к "вору в законе" экстрадиционный арест и отправил в СИЗО.

1 декабря он был задержан и помещен в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Сообщается, что "Кобу Руставского" с 2016 года разыскивают в Испании из-за создания преступной организации, заказного убийства во Франции и хранения имущества, полученного преступным путем.

Также он был так называемым "опекуном" "коронованных" представителей преступного мира Испании.

24 декабря суд применил экстрадиционный арест к "вору в законе".

 

До момента решения вопроса о его передаче Испании "Коба Руставский" будет находиться в СИЗО.

По испанскому законодательству ему может грозить до 24 лет заключения.

В марте 2020 года "авторитет" уже задерживался для дальнейшей экстрадиции, однако по решению суда он был освобожден из-под ареста.

С тех пор он стал скрываться от правоохранителей.

Украинская правда

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Темы: СНБОсанкцииполицияИспания
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