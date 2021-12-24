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12-річний українець переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів

П'ятниця, 24 грудня 2021, 17:42
12-річний українець переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів
Ukrainian Chess Federation

Український шахіст Ігор Самуненков здобув сенсаційну перемогу в Суперфіналі юнацького Гран-прі серед спортсменів до 12 років, здолавши гросмейстера-рекордсмена із США.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Цей турнір став завершальним у циклі змагань з рапіду серед кадетів та юнаків у цьому сезоні. Серед близько 3000 учасників до Суперфіналу відібрали по шість найкращих з кожної вікової категорії.

Фаворитом відкритих змагань у категорії U12 був 12-річний американець Абґіманью Мішра, який цього року побив рекорд Сергія Карякіна, ставши наймолодшим гросмейстером в історії спорту.

Визначальним став ще перший день, коли 12-річний українець обіграв Мішру в першому матчі – 1.5 – 0.5. Після партій з усіма суперниками обидва шахісти набрали по 6.5 бала, проте в підсумку гору взяв саме українець: завдяки результату в очній зустрічі.

  1. Ігор Самуненков (Україна) – 6,5;
  2. Абґіманью Мішра (США) – 6,5;
  3. Іван Зємлянскій (Росія) – 3,5.

"Українська правда" в Threads

Теми: спортдітиукраїнці
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