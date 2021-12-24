12-річний українець переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів
Український шахіст Ігор Самуненков здобув сенсаційну перемогу в Суперфіналі юнацького Гран-прі серед спортсменів до 12 років, здолавши гросмейстера-рекордсмена із США.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Цей турнір став завершальним у циклі змагань з рапіду серед кадетів та юнаків у цьому сезоні. Серед близько 3000 учасників до Суперфіналу відібрали по шість найкращих з кожної вікової категорії.
Фаворитом відкритих змагань у категорії U12 був 12-річний американець Абґіманью Мішра, який цього року побив рекорд Сергія Карякіна, ставши наймолодшим гросмейстером в історії спорту.
Визначальним став ще перший день, коли 12-річний українець обіграв Мішру в першому матчі – 1.5 – 0.5. Після партій з усіма суперниками обидва шахісти набрали по 6.5 бала, проте в підсумку гору взяв саме українець: завдяки результату в очній зустрічі.
- Ігор Самуненков (Україна) – 6,5;
- Абґіманью Мішра (США) – 6,5;
- Іван Зємлянскій (Росія) – 3,5.