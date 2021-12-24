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12-летний украинец победил в Суперфинале юношеского Гран-при по шахматам

Пятница, 24 декабря 2021, 17:42
12-летний украинец победил в Суперфинале юношеского Гран-при по шахматам
Ukrainian Chess Federation

Украинский шахматист Игорь Самуненков одержал сенсационную победу в Суперфинале юношеского Гран-при среди спортсменов до 12 лет, победив гроссмейстера-рекордсмена из США.

Источник: "Суспільне"

Детали: Этот турнир стал завершающим в цикле соревнований по рапиду среди кадетов и юношей в этом сезоне. Среди около 3000 участников в Суперфинал отобрали по шесть лучших из каждой возрастной категории.

Фаворитом открытых соревнований в категории U12 был 12-летний американец Абгиманью Мишра, в этом году побивший рекорд Сергея Карякина, став самым молодым гроссмейстером в истории спорта.

Определяющим стал еще первый день, когда 12-летний украинец обыграл Мишру в первом матче – 1.5 – 0.5. После партий со всеми соперниками оба шахматиста набрали по 6.5 балла, однако в итоге верх взял именно украинец: благодаря результату в очной встрече.

  1. Игорь Самуненков (Украина) – 6,5;
  2. Абгиманью Мишра (США) – 6,5;
  3. Иван Землянский (Россия) – 3,5.

Темы: спортдетиукраинцы
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