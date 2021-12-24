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Британія третій день поспіль реєструє максимум заражень COVID-19

П'ятниця, 24 грудня 2021, 17:53
Британія третій день поспіль реєструє максимум заражень COVID-19
Люди на вулицях Лондона йдуть з одгяненими масками. Фото: Getty Images

У Великій Британії за останні 24 години зафіксовано 122 186 нових випадків COVID-19 - найвищий щоденний показник з початку пандемії.

У Великій Британії за останні 24 години зафіксовано 122 186 нових випадків COVID-19 - найвищий щоденний показник з початку пандемії.

Такі дані оприлюднив телеканал Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Також повідомляється про 137 смертей від коронавірусу. Максимальні показники фіксуються третій день поспіль, попередній щоденний максимум був у четвер - 119 789 випадків.

Агентство охорони здоров’я та безпеки Великобританії  повідомило про ще 23 719 випадків зараження штамом "Омікрон", тобто загальна кількість зараз становить 114 625.

У четвер було проведено ще 605 561 ревакцинацій, загалом бустерну дозу отримали 56,1% населення у віці 12 років і старше.

Незважаючи на високий рівень зараження, міністр охорони здоров’я Саджид Джавід заявив, що жодних додаткових обмежень в Англії до Різдва не буде.

Джавід сказав, що люди "повинні насолоджуватися Різдвом зі своїми сім'ями та друзями", але додав, що їм слід "звичайно бути обережними".

Теми: Велика БританіякоронавірусCovid-2019
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