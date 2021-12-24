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Великобритания третий день подряд регистрирует максимум заражений COVID-19

Пятница, 24 декабря 2021, 18:53
Люди на улицах Лондона идут с одетыми масками. Фото: Getty Images

В Великобритании за последние 24 часа зафиксировано 122 186 новых случаев COVID-19 – самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

Такие данные обнародовал телеканал Sky News, сообщает "Европейская правда".

Также сообщается о 137 смертях от коронавируса. Максимальные показатели фиксируются третий день подряд, предыдущий ежедневный максимум был в четверг – 119 789 случаев.

Агентство здравоохранения и безопасности Великобритании сообщило о еще 23 719 случаях заражения штаммом "Омикрон", то есть общее количество сейчас составляет 114 625.

В четверг было проведено еще 605 561 ревакцинаций, в целом бустерную дозу получили 56,1% населения в возрасте 12 лет и старше.

Несмотря на высокий уровень заражения, Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что никаких дополнительных ограничений в Англии до Рождества не будет.

Джавид сказал, что люди "должны наслаждаться Рождеством со своими семьями и друзьями", но добавил, что им следует "обычно быть осторожными".

Темы: БританиякоронавирусCovid-2019
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