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У Німеччині анонсували переговори з РФ щодо України

П'ятниця, 24 грудня 2021, 20:21

Високопоставлені представники Німеччини і Росії планують зустрітися на початку січня для обговорення ситуації довкола України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє FAZ.

Радник федерального канцлера Олафа Шольца з питань зовнішньої політики Єйнс Плетнер і заступник глави адміністрації президента РФ Дмитрій Козак провели в четвер телефонну розмову з метою організації фізичної зустрічі. 

У розмові Плетнер ще раз закликав до деескалації ситуації в Україні та в прикордонній з Росією зоні та наголосив на необхідності обговорення подальшої ситуації з Україною та Францією у Нормандському форматі. "Метою німецької сторони залишається досягти швидкого пожвавлення Нормандського формату", - заявили в уряді Німеччини.

У вівторок Шольц зателефонував президенту Росії Владіміру Путіну вперше після вступу на посаду. Ця розмова також стосувалась переговорів у Нормандському форматі. Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся в Парижі наприкінці 2019 року.

Як повідомлялося, Сполучені Штати готові провести переговори з Росією з приводу так званих "гарантій безпеки" вже в січні.

Теми: НімеччинаРосія


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